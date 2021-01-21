شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي وذكرى معركة شدوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل محافظة البحر الأحمر، الخميس، بعيدها القومي من خلال وضع إكليل من الزهو على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة وحرب ١٩٥٦ و١٩٦٧، وانتصار الفوات المسلحة وأهالي الغردقة من الصيادين وصد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.

ومن المقرر أن يحضر وضع أكليل الزهور نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية، واالسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير المساعد، وقيادات محافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ومديرى المديريات ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وتعزف الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى، تليه قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر.