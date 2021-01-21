شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بوقف أعمال رصف شارع أبو هميلة في العياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، بوقف أعمال رصف شارع أبوهميلة لحين إنهاء وصلات الصرف الصحي للمنازل ونقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة.

كان أهالي مركز مدينة العياط استنكروا بدء أعمال رصف شارع أبوهميلة قبل الانتهاء من وصلات الصرف الصحي للمنازل، فضلًا عن استمرار الإشغالات بالشارع.

وتتوسط الإشغالات شارع أبوهميلة بمنطقة العياط شرق، بالإضافة إلى غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة، ما يعيق استكمال أعمال الرصف.

وينتظر أهالي العياط الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بعد سنوات من التنفيذ، رغم وعود نواب دائرة المدينة المتعاقبين بإنهاء المشروع.

وشهدت العياط رصف شوارع شكري القواتلي والمدبح والمستشفى وأجزاء من شارع النيل السعيد، ومن المنتظر رصف شوارع أبوهميلة وبورسعيد والمساكن القبلية.