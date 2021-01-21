موجز مصر.. الخارجية المصرية تعلن رسمياً استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها، اليوم الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رسمياً.. الخارجية المصرية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

الحكومة: السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن يجرى ختانا للإناث

وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

الحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمة بسحل ودهس فتاة النزهة

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، حيث كان المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، قد قرر إحالة المتهمة لمحكمة الجنح، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليها توفيت على الفور عقب صدمها بالسيارة، وسحلت المتهمة جثتها دون علم منها، وتبين من التحقيقات أن المتهمة عقب سحل المجني عليها اتصلت بشقيقها لتخبره بأنها سحلت فتاة من مدينة نصر للنزهة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تقود سيارة مملوكة لوالدها، مدير في إحدى شركات البترول الشهيرة، ورفضت الاستجابة لمناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفًا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

رئيس مجلس النواب: لسنا فى خصومة مع الحكومة.. ويسعدنى سماع المعارضة

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ليست خصم للمجلس، وتابع: "نحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه لكى يستمر المسار سليما"، مطالبا الهيئات البرلمانية بالتنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث فى جلسة كل وزير، بحيث أجد 30 اسم على الأكثر فى كشف طالبى الكلمة للرد على بيان كل وزير.

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا أعيب عليكم، وكلكم لديكم الحماسة الوطنية، وهذا شىء طيب، ولكن العضو عندما يقف، وسبقه زميل فى التحدث فى نقطة، يجب عليه النائب ألا يكرر، ولكنى أرى انكم تكررون كثيرا، وفى إطالة عجيبة.. هل أنا مش عايزكم تسألوا.. ياريت الوقت متاح لأن يسأل الـ 596 عضوا.. أنا أفرح لذلك.. ويسعدنى أن اسمع المعارضة لأنها هى التى تريد اسئلة موجهة للوزير".

وطالب جبالى، تعاون الهيئات البرلمانية من جلسة الغد فى التنسيق داخلها لتحديد من يتحدث.. قائلا: "لا لن أسمح بأى تجاوز بعد ذلك".

الإعلامى الكبير وائل الإبراشي لـ الخليج 365: أنا بخير.. وبدأت مرحلة التعافى

أكد الإعلامى الكبير وائل الإبراشى، أنه بخير وحالته أصبحت أفضل كثيرا، قائلا فى اتصال هاتفى، منذ قليل، مع ”الخليج 365”: "دخلت مرحلة التعافى، وسأخرج من المستشفى خلال أيام بعد أن تم استعادة التنفس بالرئتين بشكل طبيعى، ولم يعد متبقيا إلا بعض الالتهابات البسيطة".

وأضاف الإعلامى الكبير وائل الإبراشى مطمئنا متابعيه عبر ”الخليج 365”، أنه يخضع لعلاج تدريجى، وقال إن 90% من الرئتين استعادت العمل بكفاءة، لافتا أنه يستعد للخروج نهائيا من المستشفى.

ويعد الإعلامى وائل الإبراشى، أحد ألمع وأبرز الإعلاميين ومقدمى البرامج التليفزيونية، حيث قدم العديد من البرامج الناجحة والشهيرة على العديد من المحطات والقنوات الفضائية، ويقدم حاليا برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري.

الحكومة توافق بشكل نهائى على قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية

وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التى تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

الحكومة: الخميس 28 يناير إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.