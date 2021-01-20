شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» ترد على بيان «هيكل» أمام مجلس النواب حول «الديون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، مساء الأربعاء، بيانًا رسميًا ردًا على بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم.

وقالت الهيئة في البيان إن «بعض البيانات والمعلومات التي وردت في بيان الوزير غير دقيقة وهي متعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة، التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام والتي يتعين تصحيحها وتصويبها»، مشيرة إلى أن «وزير الدولة للإعلام ذكر في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة».

وأشارت إلى أن «مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ – دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020 مبلغ 6.8 مليار جنيه ( أصل الدين ) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13،9مليار جنيه»، موضحة أن «مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وإدراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع».