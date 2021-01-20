شكرا لقرائتكم خبر عن «لديه مشاكل مع زوجته».. تحديد هوية الأب الذي جرد ابنته الرضيعة من ملابسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الدقهلية من تحديد هوية الأب الذي ظهر بفيديو وهو يجرد رضيعة من ملابسها بالشارع ويحدد بحرقها.

وأكدت المباحث أن الأب يدعى «رمضان. ح. ج»، 37 سنة ومقيم قرية «بانوب» التابعة لمركز نبروه وأنه على خلاف مع زوجته وأسرتها وخطف الطفل من الأم وحاول إحراقها لولا تدخل الجيران انتقاما منها.

وأكدت المباحث أنه جارى ضبط الأب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكان نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تداولوا مقطع فيديو يظهر به شخص وهو يجرد طفلة رضيعة من ملابسها في الشارع، وهي تصرخ، حتى أصبحت عارية تماما،ويقف بجوارها رجل يحاول اثنائه عن فعلته بينما يظهر صوت سيدة تقول :«حرام عليك، دا طفلة» واستنكرت ما فعله قائلة «هو انت تقدر تقلع الجاكت بتاعك في البرد ده.. حرام عليك» ثم يظهر صوت سيدة أخرى في الفيديو وهي تقول «ياحبيبتي يا بنتي».

وتتواصل توسلات السيدات والرجل لترك الطفلة لكن الأب يصر وترك الرضيعه تزحف عارية بالشارع وعندما يحملها الرجل لإنقاذها ويحاول إعطائها لسيدة لتغطيتها يخطفها الأب من أيدهم ويهدد«هولع فيها»، ويضعها على الأرض فيتدخل الرجل مرة ثانية تنشب مشادة مع الأب حتى يتدخل شاب ويحملها ويحاول الأب على خطف الطفلة من ايديهم لإشعال النيران فيها وسط صرخات النساء والأب يقول «انا زهقت مع الرجل ده وميقلبنيش».

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى عقب انتشار الفيديو، وقال أحد المتابعين «ده آب على خلاف مع مراته قلع بنته بشكل ده في عز البرد وكان عاوز يولع فيها والجيران منعته، الناس اللي هتقول ليه الرجالة مضربتوش بدل ما تصور هقوله لو كان اضرب ومتصورش كان راح عمل فيهم محضر وبقى هو الضحية»، وقال آخر «حسبنا الله ونعم الوكيل هو الناس جرالها إيه، يا ناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في أسماء حسبنا الله ونعم الوكيل كمان مره»، وطالبت إحدى المتابعات«ده المفروض يتجرد من هدومه ويتربط في عمود يفضل كده في عز البرد علشان يعرف ربنا منه لله وجع قلبنا وهو مافيش عنده قلب»