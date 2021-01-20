شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طرق التعامل مع أسئلة التقييم الجديدة استعدادا لامتحان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر فيديو يشرح كيفية المذاكرة والتحضير للتعامل مع شكل الأسئلة الجديد الخاصة بنظام التقييم فى الثانوى العام للطلاب في امتحانات المرحلة الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذا الفيديو تم إعداده منذ عامين لأول دفعة للنظام الجديد، قائلا: لعل هذا الفيديو أن يكون مفيدا للطلاب الجدد وهم يستعدون للامتحانات المقبلة هذا العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم من خلال، حسب ما تم نشره فى الفيديو، إن أسئلة الامتحانات ستقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمي وليس حفظه، وعلى الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان، وأن يستعين بمصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصرى فى المذاكرة.

وتابع الوزير: نظام الامتحان الجديد للمرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى سيكون مريحا للطالب وسيزيل الضغوط النفسية من على الطالب التي كان تتسبب فيها الامتحانات على مدار الأعوام الماضية، لأن القدرة الأساسية التي يقيسها الامتحان هى الفهم.

وذكر الفيديو الفرق بين صياغة الأسئلة في نظام الامتحانات القديم ونظام الامتحانات الجديد، موضحا أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أى أسئلة تحمل أى لبس في الإجابة عليها، وأن امتحانات المرحلة الثانوية ستشمل اسئلة متعددة الاختيارات إلى جانب عدد من الأسئلة المقالية وأن الإجابات المطلوبة مختصرة، ولم تعد الإجابات الطويلة والمحفوظة هى الحل.

وشرح الفيديو خطوات حل الأسئلة الجديدة فى امتحانات المرحلة الثانوية حيث تقوم على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، وأن نظام التقييم الجديد يتطلب تحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمي، حيث تعتمد الاسئلة في الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدي والتعليم العميق وربط المعلومات.



