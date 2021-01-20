أخبار مصر

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

0 نشر
حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتصدر 4 لاعبين ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم حسام حسن ورمضان صبحي ومحمود كهربا وأحمد سمير ، ويأتي بعدهم في المركز الثاني 10 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك ضمن هدافين الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب

الفريق

الأهداف

محمود كهرباء

الأهلي

4

حسام حسن

سموحة

4

رمضان صبحي

بيراميدز

4

أحمد سمير

طلائع الجيش

4

محمد شريف

الأهلي

3

والتر بواليا

الأهلي

3

وليد سليمان

الأهلي

3

مروان حمدي

مصر المقاصة

3

إمام عاشور

الزمالك

3

شيمليس بيكلي

مصر المقاصة

3

يوسف أوباما

الزمالك

3

شريف دابو

سيراميكا كليوباترا

3

شادي حسين

سيراميكا كليوباترا

3

عمر كمال

المصري

3

عبدالله السعيد

بيراميدز

2

مصطفي محمد

الزمالك

2

أشرف بن شرقي

الزمالك

2

أحمد ياسر ريان

سيراميكا كليوباترا

2

أحمد رفعت

المصري

2

هيثم مصطفي

أسوان

2

محمد عبدالمجيد

الانتاج الحربي

2

رزاق سيسيه

الإتحاد

2

رامي صبري

إنبي

2

عمرو جمال

طلائع الجيش

2

فخر الدين بن يوسف

الاسماعيلي

2

محمد صادق

الاسماعيلي

2

حسين الشحات

الأهلي

2

أحمد على كامل

البنك الأهلي

2

صلاح أمين

وادي دجلة

2

محمد مرسي

إنبي

2

فادي فريد

البنك الأهلي

2

على معلول

الأهلي

2

لويس إدواردو

المقاولون

2

باسم مرسي

الانتاج الحربي

2

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا