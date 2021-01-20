شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث علي التوالي تابع العميد "هانى محمد عبد القوى" رئيس مدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت

وأكد رءيس المدينه على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الصباحية وكذا بالفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الامطار

من جميع مناطق المدينة المتخلفة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمصيف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بإستمرار انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاستعداد التام لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسيه بجميع المستجدات أولا باول.