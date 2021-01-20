شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف زيادة بدلات المعلمين.. تصل لـ180 جنيها "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة التنبية على مسئولى الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بأن يتم تحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.



بدل المعلم (2)

وأوضحت الإدارات أنه يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم علي أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى علي العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.



بدل المعلم (3)

ووجهت الإدارات أيضا بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.



بدل المعلم (4)

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.

وحددت وزارة التربية والتعليم الزيادات بواقع، لكبير معلمين 180 جنيه، ومعلم خبير 165 جنيه، ومعلم أول أ 125 جنيه، ومعلم أول 100 جنيه، ومعلم 75 جنيه، ومعلم مساعد 75 جنيه، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.