شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار كورونا فى مصر.. خالد عبد الغفار: التجارب السريرية للقاح المصرى على البشر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواترت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا وكان أبرزها تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والتى أكد أثناء مشاركته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبح لديها حاليًا أكبر مركز فى أفريقيا والشرق الأوسط للأبحاث السريرية، وله مكانة عالمية، موضحًا أنه تم إنشاء تحالف أكثر من رائع بين عدد من الهيئات المصرية لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم الانتهاء من مرحلة فصل الفيروس والتوافق علي التجارب قبل الإكلينيكية على الحيوانات والنتائج مبشرة جدا، وسيكون هناك تجارب على البشر قريبا جداً".

ولفت وزير التعليم العالى، إلى كفاءة الأطباء المصريين، فى نشر دوريات بحثية عالمية حول فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

واليوم السابع ينشر أهم أحداث وتصريحات كورونا الخاصة بمصر اليوم الثلاثاء 19 يناير والتى نشرها على مدار 24 ساعة .

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