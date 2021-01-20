مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المخطط قيام شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال العام الحالى، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية لإحلال وتعميم العدادات مسبقة الدفع.

وأشار المصدر فى تصريحات لمصراوي، أن شركات جنوب القاهرة ومصر العليا والبحيرة لتوزيع الكهرباء انتهيا من إجراء المناقصات الخاصة بالحصول على عدادات جديدة من قبل الشركات الموردة، نظرا لنفاذ الكميات الموجودة من العدادات على مدار الفترة الماضية تحديدا نتيجة لإجراءات المناقصات.

واضاف أنه تم الانتهاء من تركيب 10 ملايين عداد حتى الآن بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شركات التوزيع ستبدأ أيضا فى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، ممن تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، لتحويل العمل بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.