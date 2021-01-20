شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الصعيد» تعقد اجتماعًا مع ممثلي جمعيات المستثمرين الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم هيئة تنمية الصعيد مؤتمرًا لممثلي جمعيات مستثمرى الصعيد الاحد المقبل، وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، بمقر الهيئة بالقاهرة.

وقال مسلم قنديل، المستشار الإعلامي للهيئة، في بيان، الثلاثاء، إن المؤتمر سيبحث سبل تعظيم القيمة المضافة للثروة الزراعية والصناعية والتعدينية وإحياء الحرف التراثية في محافظات الصعيد.

وأوضح أن الموتمر الذي يقام تحت رعاية اللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، يهدف لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعيات المستثمرين في صعيد مصر لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الحكومة بأحداث نهضة تنموية حقيقية بحتة ثمارها أبناء الصعيد بعد سنوات من الجهد والعمل الجاد.

ويشارك في المؤتمر ممثلوا جمعيات المستثمرين بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر لتدعيم أواصر التعاون بين الهيئة والمستثمرين والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظات الصعيد.