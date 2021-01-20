شكرا لقرائتكم خبر عن الأرنب والعقرب والقط.. أسماك سامة فى الأسواق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذيرات أطلقها الطب البيطرى من أسماك سامة فى الأسواق لخطورتها التي تصل للوفاة منها سمكة القراض – الأرنب والتي تعرف بجلدها الرصاصى المنقط، ورأس بحجم ثلث الجسم، الجرعة السامة للبشر منها أقل من مليجرام ولا تتأثر بالطبخ.

أما سمكة العقرب أو السمكة الصخرية – المتحجرة فيصل حجمها 45.5 سم وتشبه العقرب، أشواكها السامة على الزعنفة الظهرية، وتؤدى للوفاة إذا تأخر إسعاف المصاب.

وسمكة القط النهرية مظهرها مترهل أسطوانى رخو جلدها أبيض ناعم به بقع سوداء دائرية تكمن خطورتها فى شحنتها الكهربائية المقدرة بـ400 فولت وبإمكانها قتل إنسان

أما البالون السمكة القاتلة سامة أشد بـ1200 مرة من سم السيانيد، ما تحتويه سمكة يكفى لقتل 30 شخصا سمها ثانى أخطر سم لدى الفقاريات بالعالم.