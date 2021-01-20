شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنتهى من المرحلة الثالثة لتطوير المحاكم نهاية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العدل، نهاية شهر مارس المقبل، من المرحلة الثالثة لخطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، والتى تشمل تطوير 13 محكمة على مستوى المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأت المرحلة الثالثة من خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة خلال الفترة من أول أكتوبر الماضى والتى تستمر حتى 31 مارس المقبل.

وتشمل المرحلة الثالثة تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثالثة.

يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان أعلن فى مايو الماضى عن وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث جاءت المرحلة الأولى خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020 وشملت 91 محكمة ابتدائية وجزئية، منها شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

أما المرحلة الثانية فبدأت فى 2 مارس 2020 واستمرت حتى 30 سبتمبر 2020 وشلمت 116 محكمة منها محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم ، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.