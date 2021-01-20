شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نجحنا فى جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى ونفذنا ما تعهدنا به وأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب فى خطابه الأخير والذى بثه البيت الأبيض ووصفه بأنه "خطاب وداع" إنه يصلي من أجل جو بايدن ، على الرغم من أن ترامب ادعى مرارًا (بدون دليل) أن بايدن فاز في الانتخابات بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

وقال ترامب في مقطع الفيديو: "رفاقي الأمريكيون ، منذ أربع سنوات ، أطلقنا جهدًا وطنيًا كبيرًا لإعادة بناء بلدنا ، وتجديد روحها ، وإعادة ولاء هذه الحكومة لمواطنيها.. باختصار، شرعنا في مهمة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى لجميع الأمريكيين وقمنا بذلك وأكثر.. وهذا الأسبوع، يتم تنصيب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة".