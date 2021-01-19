شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يرأس اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة مراكز خدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة، والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية بحضور أعضاء اللجنة .

وأوضح القاضي، بحسب بيان، أنه تم خلال الإجتماع تقسيم اللجنة إلى 4 مجموعات عمل فرعية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والعمل بالتناوب لرفع كفاءة 14 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة، موجها بالمتابعة المستمرة من اللجنة لملف التصالحات، والعمل على تذليل المعوقات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ، بالإستمرار في الزيارات الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بصورة دورية، وإعداد التقارير المفصلة تمهيدا لعرضها على محافظ الأقليم.