شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي المواطنين حول النشاط الاقتصادي للظهير الصحراوي بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، لقاء مع المواطنين بقرية الغربى قامولا وذلك داخل فناء بقرية الظهير الصحراوي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد.

وبدأ اللقاء بالترحيب بالمواطنين ومناقشة استكمال ورفع كفاءة قرية الظهير الصحراوي وتطويرها.

واستمر اللقاء في صورة نقاش ولقاء تشاور مجتمعى لاستطلاع رأى المواطنين عن النشاط الاقتصادى المناسب للقرية والمشروعات المناسبة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو حرفية.

وطرح المواطنون أفكار ومشروعات مناسبة لقريتهم ووعد رئيس المدينة بعرضها على المسؤولين.

حضر اللقاء كل من رئيس القرية، ومدير الجمعية الزراعية، ومدير العلاقات العامة، وعدد من أهالي القرية من مشايخ وشباب وسيدات.