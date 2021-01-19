شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي المواطنين حول النشاط الاقتصادي للظهير الصحراوي بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، لقاء مع المواطنين بقرية الغربى قامولا وذلك داخل فناء بقرية الظهير الصحراوي، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد.
وبدأ اللقاء بالترحيب بالمواطنين ومناقشة استكمال ورفع كفاءة قرية الظهير الصحراوي وتطويرها.
واستمر اللقاء في صورة نقاش ولقاء تشاور مجتمعى لاستطلاع رأى المواطنين عن النشاط الاقتصادى المناسب للقرية والمشروعات المناسبة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو حرفية.
وطرح المواطنون أفكار ومشروعات مناسبة لقريتهم ووعد رئيس المدينة بعرضها على المسؤولين.
حضر اللقاء كل من رئيس القرية، ومدير الجمعية الزراعية، ومدير العلاقات العامة، وعدد من أهالي القرية من مشايخ وشباب وسيدات.
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