شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المنيا على أخميم 3 – 2 في الدور التمهيدي لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، على فريق أخميم السوهاجي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي المنيا الجديدة

إحرز اهداف المنيا ن عمرو، كامل احمد، ومحمود عاطف ميسي، بينما سجل فريق اخميم هدفين في الشوط الاول والثاني .

ودخل فريق المنيا بقيادة شديد قناوي المدير الفني المباراة بتشكيل ضم كل من: محمد حسانين «حارس مرمى» -برسوم محروس- محمد جدو- أحمدجمال -محمد أشرف- محمد ميخه -كامل أحمد -احمدشحاته- محمود عاطف-عمرو عثمان -حسام حسن، وتمكن لاعبو المنيا من السيطرة مبكرا على اللقاء

عقب فوز اليوم يلتقي فريق المنيا بفريق التليفونات في الدور المقبل، حيث نجح فريق التليفونات في الفوز على بني سويف خلال مباراة اليوم بهدف نظيف .

حضر المباراة مجلس إدارة نادي المنيا المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس والمشرف على الكرة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، والدكتور على مجدي وخالد فايز والدكتورة رحاب سراج .