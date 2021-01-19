شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفرج عن 35 صيادًا مصريًا وتسمح لهم بالإبحار إلى ميناء برنيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن مركب صيد مصرية كانت محتجزة منذ أيام وعليها عدد من الصيادين المصريين.

وأكدت مصادر بحرية بالبحر الأحمر لـ«المصري اليوم» أن مركب الصيد الذي كان محتجزًا وعلى متنه الصيادون غادر جزيرة فرسان السعودية جنوب البحر الأحمر، في طريقه إلى ميناء برنيس جنوب محافظة البحر الاحمر، ومن المتوقع وصولهم بعد نحو 4 أيام، ثم التوجه إلى ميناء الاتكة بالسويس.

والصيادون الذين أُفرج عنهم يصل عددهم إلى 35 صيادًا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى احتجازهم منذ 3 أيام.

وحصلت «المصري اليوم» على صور خاصة للصيادين بعد الافراج عنهم.