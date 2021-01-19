شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار أول قطار سريع يمتد من العين السخنة للعلمين وأبرز محطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 11 معلومة، كل ما تريد معرفته عن مسار مشروع القطار السريع الأول فى مصر وأبرز محطاته، خلال رحلته من العين السخنة حتى العلمين، وسبب عدم دخوله خلال مساره وسط القاهرة الكبرى، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ مسار مشروع القطار السريع يتضمن 15 محطة.

2ـ أبرز محطات المشروع العين السخنة والعاصمة الإدارية و15 مايو وحدائق أكتوبر وأكتوبر والسادات وبرج العرب والإسكندرية والحمام والعلمين.

3ـ المشروع يمر على حدود القاهرة الكبرى رابطا مع 15 مايو وأكتوبر.

4ـ المشروع لا يمر وسط القاهرة الكبرى بسبب طبيعة السرعة التصميمة للقطار التي تصل إلى 250 كم/ س.

5ـ المشروع لا يمر وسط القاهرة الكبرى من أجل تفادى تنفيذ مساحات كبيرة من الإزالات لإخلاء المسار أمامه.

6ـ مشروع القطار السريع يربط مع مونوريل العاصمة الإدارية الواصل حتى محطة الاستاد بمدينة نصر والرابط للقاهرة الجديدة.

7ـ المشروع يربط مع مونوريل 6 أكتوبر الواصل حتى محطة وادى النيل بالمهندسين..

8ـ المشروع يمتد من العين السخنة حتى العلمين بأطوال 460 كم.

9ـ مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا.

10ـ سيربط هذا المشروع المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية وهو ما سيخفف العبء على الطرق.

11ـ سيتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين كالتالى:

تمتد المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا بمدينة 6 أكتوبر بأطوال 260 كم.

تمتد المرحلة الثانية من مدينة برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.