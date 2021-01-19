شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم رحلات لأبناء دور الأيتام لتعريفهم بمعالم مصر السياحية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لأبناء دور الأيتام، رحلات تعريفية بأهم معالم مصر الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، وذلك فى إطار توجه الوزارة نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية.

وبدأت أولى الرحلات التعريفية، لعدد من المؤسسات الوطنية استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف اللواء دكتور هبة ابو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش بالوزارة، وتم اصطحاب 30 طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علمياً وسلوكياً.

واستقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم حول تجربتهم، وما شاهدونه في الرحلة، مؤكدة على أهمية تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والاطفال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب، وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، لافتة إلى أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التى يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.