شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا موسعا مع مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومسؤولة برنامج التطعيمات، والمراقبين الصحيين بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال شهر فبراير المقبل، وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة الانتهاء من خطة العمل، موضحا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.