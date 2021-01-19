شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ ”الخليج 365”.. محافظة الجيزة ترفع إشغالات مزلقان العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لما نشره الخليج 365 بعنوان "مزلقان العياط بالجيزة يعانى من الإشغالات والتكدس ومطالب بتدخل المحافظ.. صور"، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات بمزلقان العياط على الفور، وفتح الطريق أمام المارة وحركة السيارات.

وأكدت محافظة الجيزة أن حملات رفع الإشغالات والنظافة التى شهدها محيط مزلقان العياط ليست مرتبطة بزيارة أحد المسئولين للمنطقة ولكن جاءت استجابة لشكاوى المواطنين وما تم نشره على صفحات موقع ”الخليج 365”، وعلي الفور وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات على مزلقان العياط.

وفى السياق كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح والتى تم رصد احتياجهم لدعم الخدمات المقدمة لهم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باختبار المراكز الأكثر احتياجاً لدعمها بخدمات أفضل و لإحداث تطوير شامل بها، وأشار قرار محافظ الجيزة، إلى أن اللجنة ستختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز فى وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفى بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها والتنسيق فى كل ما يتعلق بإجراءات الدراسات الفنية وأعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة بما يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكن من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز فى دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز.

