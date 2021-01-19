شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: "برنامج فرصة" يساعد بعص الفئات للخروج من دائرة الفقر بالإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ومشرف برنامج فرصة، إن شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بتقديم التكافل الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية يدخل فيها مختلف فئات المجتمع.

وأضاف الشبراوي، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، أن برنامج فرصة يركز على الأشخاص ممن يمروا بظروف طارئة، ولديهم القدرة على العمل، ولكن لم يحصلوا على الفرصة الحقيقية من دعم ومساعدة، للخروج من الفقر، وهو ما يعني انتقالهم من الحماية إلى الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة التضامن تبذل جهود كبيرة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، منوها بأن برنامج فرصة يوفر مشروع مُنتج للأسر يبدأ بتهيئة نفسية للشخص الذي يتلقى الدعم، متابعا:" برنامج فرصة يعمل حاليًا على تمكين الأشخاص القادرين على العمل ليكونوا أصحاب عمل من خلال إدراجهم في سلاسل القيمة.