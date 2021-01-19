شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء «حوض تعميد الأطفال» عمرها ١٦٠٠ سنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة عيد الغطاس واللقان والذي يعتبر من الاعياد السيدية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفل متحف الموزاييك في الاسكندرية،- تحت الإنشاء – على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قطعة فسيفساء بيزنطية نادرة للاحتفال بالعيد، عمرها ١٦٠٠ سنة.

وحوض التعميد المعروض يعود إلى العصر البيزنطي ويؤرخ إلى القرن السادس الميلادى وهو من كنيسة دمنة بالقرب من قليبية الوطن القبلى في تونس وهو غنى بالرسوم والزخارف النباتية وصور الطيور وعليه عبارات تشير لمفهوم الخلاص في المسيحية معروض بمتحف باردو في تونس منذ عام 1955.

كما عرض المتحف قطعة فسيفساء عبارة عن أقراط مزينة بالفسيفساء وهى زوج من الأقراط المزينة بالفسيفساء الملونة مصور عليها عدائين مجنحين برؤوس طيور منفذة بالفيروز والصدف والعيون والمنقار مغلفة بالذهب من حضارة موتشى في بيرو وكانت تلك الأقراط من الزينات المألوفة للحكام في تلك الحضارة وكانت تتسم تلك الأقراط بكبر الحجم حيث كان ثقلها يدل على منزلة وثراء الحاكم ويؤرخ هذا الزوج من الأقراط بالقرن الثالث الميلادى .

كما عرض المتحف قطعة فسيفساء زيوس وجانيميد وهى فسيفساء رومانية تؤرخ بالقرن الثانى الميلادى تصور جانيميد يقدم شرابا لزيوس الذي يظهر على شكل نسر والقطعة تصور مشهد أسطورى منفذ على أرضية متعددة الالوان بمكعبات من الحجر والزجاج والقطعة عليها توقيع باسم الفنان الذي قام بتنفيذها «نيكياس» والقطعة مؤطرة بإطارين الداخلى على خلفية سوداء للولبيات وأزهار تتخللها تصوير لزواحف وحشرات وطيور والإطار الخارجى زخرفى وموجودة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك .

وجاءت القطعة الرابعة عبارة عن تفصيل من أرضية تقارب مساحتها 50 متر مربع منفذة بقطع من الحجر الجيرى وتبلغ ابعاد القطعة 107 طول × 106 عرض ) تتناوب فيها الخطوط الحمراء والبيضاء والزرقاء وتحدد زخرفة على شكل ورقة ليلج محاطة ضمن مثمن وزخرفة تويجية تضم أربعة نهايات بيضوية والقطعة من حجرة الاستقبال أو قاعة الأجتماعات بالقصر وبعد رفع الفسيفساء جرى توزيع عدد من اللوحات المكونة لها على عدة متاحف تونسية وتشكل هذه الفسيفساء مثالا فريدا للفن التونسى خلال العصر الفاطمى وهى تؤرخ إلى سنة 303 هجرية موجودة في متحف الفنون الأسلامية في رقادة بالقيروان.

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الغطاس بفسيفساء "حوض تعميد الأطفال" عمره ١٦٠٠ سنة