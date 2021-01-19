«السياحة» تهدي «الاتصالات» مركبة أثرية لنقل المواد البريدية لعرضها في متحف البريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره؛ أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870، والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصرى على سبيل الإعارة.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متحف البريد المصري يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضاري يعكس عراقة مؤسسة البريد المصري ويمزج بين الأصالة والمعاصرة، وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران، الشهر الماضي، للمتحف.

جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الأثرية، شاسيه رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها في استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة، وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في إنجلترا عام 1880، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين، وهي على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي بضلفتان وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.

"السياحة" تهدى "الاتصالات" مركبة أثرية لنقل المواد البريدية لعرضها فى متحف البريد

"السياحة" تهدى "الاتصالات" مركبة أثرية لنقل المواد البريدية لعرضها فى متحف البريد