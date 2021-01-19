شكرا لقرائتكم خبر عن «رضوان» يترأس اجتماع اللجنة الرياضية بالتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماع مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالتربية والتعليم، وسط إجراءات احترازية شديدة، وذلك بديوان عام المديرية.

وأكد مناقشة جدول الأعمال التصديق على جلسة المجلس السابقة ومناقشة صرف مكافأة فوز الفرق في الدوري الداخلي، ومناقشة النشاط الاجتماعي والثقافي.

وأشار رضوان إلى مناقشة المادة رقم ١٧ في اللائحة المالية للجان الرياضية، بجانب تشكيل لجنة المشتريات، ومناقشة سفر الفرق الرياضية المشتركة في بطولة الجمهورية التي تم تأجيلها نظرا للظروف الحالية، لحين صدور تعليمات من الاتحاد الفرعى للجنة.