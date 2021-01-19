شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وعودة الشبورة فى فيديو تفاعلى لهيئة الأرصاد عن طقس 6 أيام مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، وكشف هيئة الأرصاد الجوية من خلال هذا الفيديو عن أخبار الطقس حتى الأحد المقبل .

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.