شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تنبئ بسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية (اسكندرية-بلطيم مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع تقدم ساعات النهار سوف تشمل كافة السواحل، وتتقدم إلى الداخل لتشمل مناطق من الوجه البحرى، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل خفيفة إلى القاهرة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.