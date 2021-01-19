تصريح ناري من صاحب مبادرة «زواج التجربة»: «أتحدى أي حد يقولي إن ده غلط» (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من صاحب مبادرة «زواج التجربة»: «أتحدى أي حد يقولي إن ده غلط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد التهامي، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، إنه ليس مأذونا وليس جهة تطلق، مشيراً إلى أنه صنع فكرة خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية ووضع شروط للحفاظ على الحياة الزوجية.
وأضاف التهامي، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين: "من ضمن شروط زواج التجربة توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق".
وأوضح أنه متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته إذا حدث أي خلاف يقع لهم عمل عقد «زواج تجربة» يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها.
فيما قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمؤسسة الأزهر، إن هناك فرق بين العقد المدني والعقد الشرعي، وهذه الفكرة تؤدي بنا إلى زواج المتعة، وهي فكرة حرام.
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