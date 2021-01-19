شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من صاحب مبادرة «زواج التجربة»: «أتحدى أي حد يقولي إن ده غلط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد التهامي، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، إنه ليس مأذونا وليس جهة تطلق، مشيراً إلى أنه صنع فكرة خارج الصندوق لحل المشاكل الزوجية ووضع شروط للحفاظ على الحياة الزوجية.

وأضاف التهامي، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين: "من ضمن شروط زواج التجربة توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق".

وأوضح أنه متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته إذا حدث أي خلاف يقع لهم عمل عقد «زواج تجربة» يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها.

فيما قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمؤسسة الأزهر، إن هناك فرق بين العقد المدني والعقد الشرعي، وهذه الفكرة تؤدي بنا إلى زواج المتعة، وهي فكرة حرام.