شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمة بواقعة تورتة نادى الجزيرة: عملتها فى بيتى من غير أشكال جنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنكرت المتهمة بتصنيع تورتة الأعضاء الجنسية فى نادى الجزيرة بمنطقة فى التحقيقات صلتها بواقعة الأشكال الجنسية، وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها تقوم بعمل مشروع منزلى لطهى الطعام وتجهيز الحفلات وأعياد الميلاد، مشيرة إلى أنها قامت بتصنيع التورتة فى منزلها، حيث انها اتصلت بها إحدى السيدات وطلبت منها تحضير وتصنيع تورتة للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادى الجزيرة.
وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليه آى أشكال جنسية على شكل أعضاء تناسلية، ولكن كانت تورتة عادية، مشيرة أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الأشكال الجنسية لم تصنعها.
وكانت نيابة قصر النيل، أخلت سبيل المتهمة فى واقعة "تورتة" حفل عيد ميلاد نادى الجزيرة بكفالة 5 ألاف جنيه، وأنكرت المتهمة صلتها بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهمة بتصنيع "تورتة" احتفال سيدات بعيد ميلاد فى نادى الجزيرة بالقاهرة، بعد تصنيعها "تورتة" تخدش الحياء العام.
جاء ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.