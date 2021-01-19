شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمة بواقعة تورتة نادى الجزيرة: عملتها فى بيتى من غير أشكال جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنكرت المتهمة بتصنيع تورتة الأعضاء الجنسية فى نادى الجزيرة بمنطقة فى التحقيقات صلتها بواقعة الأشكال الجنسية، وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها تقوم بعمل مشروع منزلى لطهى الطعام وتجهيز الحفلات وأعياد الميلاد، مشيرة إلى أنها قامت بتصنيع التورتة فى منزلها، حيث انها اتصلت بها إحدى السيدات وطلبت منها تحضير وتصنيع تورتة للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادى الجزيرة.

وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليه آى أشكال جنسية على شكل أعضاء تناسلية، ولكن كانت تورتة عادية، مشيرة أنها فوجئت بالصور تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الأشكال الجنسية لم تصنعها.