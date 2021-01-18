شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجيا مالية: عملة «البيتكوين» الطريق إلى الثراء والإفلاس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد منصور، خبير التكنولوجيا المالية، إن البيتكوين تعتبر واحدة من أهم العملات المشفرة وعملة غير مركزية، مشيرًا إلى أن عملة البيتكوين شديدة التذبذب وتتحرك بشكل غير متوقع والتداول فيها يُمثل مخاطرة كبيرة جدًا حتى وأن كانت تبدو طريقا للثراء من وجهة نظر البعض، ولكنها قد تصبح أيضا طريقك للإفلاس في لحظة من اللحظات.

وأوضح «منصور»، خلال لقاء عبر تقنية كونفرانس مع برنامج «بنوك واستثمار» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدهتها العملة الرقمية المشفرة البيتكوين أدت إلى اعتراف عدد من الشركات به بل والاستثمار فيه بمبالغ كبيرة ومنها شركة باي بال التي اعتمدته ضمن سلة عملاتها بل واستثمرت فيه ما يقرب من 100 مليون دولار تبعتها شركة سكوير التي استثمرت ما يقرب من 50 مليون دولار.

وتابع: «تقوم فكرة العملة على إلغاء الوسيط المالي أو البنوك للعملة التي بدأ تداولها بسعر عشرة سنتات في 2009 لتتجاوز قيمتها 1 دولار لأول مرة في 2011 و100 دولار في 2013 وشهدت ارتفاع ضخم في 2017 حيث قاربت الـ 20000 دولار قبل أن تنهار بعد ذلك لتصل إلى 3126 دولار في نهاية عام 2018»، مشيرًا إلى أن العملة الرقميه ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وتحديدًا في 2009 اعتراضًا على النظام المالي العالمي عن طريق اسم حركي لشخص يدعى «ساتوشي ناكاموتو».