وزارة الرياضة: لجنة للتحقيق فى واقعة الحلوى الجنسية بنادى الجزيرة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إن الدكتور أشرف صبحي أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الصور المتداولة لحلوى جنسية في نادي الجزيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن اللجنة انتهت إلى قرارات عاجلة، مضيفا أنه تم استدعاء إحدى العضوات للتحقيق معها يوم 20 من الشهر الجاري بناء على قرار لجنة التحقيق على أن يمثل كل من ظهر في الصور للتحقيق فى نفس اليوم كما سيتم التحقيق مع المسئولين ولن يتم التهاون في الواقعة نهائيا وفقا لقانون الرياضة.

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة بإجراء تحقيقات على أعلى مستوى واتخاذ قرارات قوية حتى لا تتكرر الصور مضيفا أن ما جرى رفضه الدين والمجتمع والعادات والتقاليد.

وأشار إلى أنه من الوارد إحالة الملف إلى النائب العام بعد رفعه إلى وزير الشباب والرياضة.

وحول بطولة العالم لليد أكد فوزي أن النجاح هو السمة السائدة للبطولة متابعا أنها حققت مليارى مشاهدة خلال حفل الافتتاح مشيرا إلى أن مكاسب البطولة تتخطى الجانب الفني للمنتخب الذي يقدم أداء جيدا رغم خسارته اليوم أمام منتخب السويد القوي.