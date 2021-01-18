شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: استمرار المشروعات القومية خلال «كورونا» دعم الاستثمار الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور غادة على، عضو مجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشرف، مشيدة بانخفاض معدلات الفقر.

وتابعت على خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر من أكثر الدول التي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا».

وأضافت «المشروعات القومية خاصة في الطرق والكباري والبنية التحتية ساعدت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً أن العمل في المشروعات لم يتوقف خلال أزمة فيروس كورونا»، مشيرة إلى أنه من المقرر حضور وزيري التعليم العالي والإعلام إلى مجلس النواب غدًا.