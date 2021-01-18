شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1562 تحليل «pcr» لفيروس «كورونا» لجميع الفرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ141 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الأحد، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا على أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح مجاهد أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ70 من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة وذلك من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ71 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشار إلى أنه تم إجراء 1562 تحليل «pcr» لفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، كما تم إجراء اختبار الأنتيجن السريع Rapid antigen test لـ 1409 من المشاركين في البطولة.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات، لفت «مجاهد» إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب التي تضم فرق من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.