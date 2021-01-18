شكرا لقرائتكم خبر عن ايركايرو تسير رحلات جديدة إلى الدنمارك والنرويج والسويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني لإستعادة الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى المصرية تبدأ شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إعتبارا من 21 فبراير القادم في تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين كل من الغردقة وشرم الشيخ في مصر وكوبنهاجن وبيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل إلى أوسلو بالنرويج وستوكهولم بالسويد إعتبارا من نهاية مارس 2021 .

وتأتى هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصرللطيران من خلال إتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين والذي يتيح لركاب وعملاء مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة وشرم الشيخ والغردقة في تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين في المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع إلى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

وعلى صعيد الأسواق الجديدة تستعد آيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة وطشقند إعتبارا من منتصف مايو 2021 .

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع سرعة إستعادة التشغيل إلى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو في ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية وبيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم في عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية والمنتجعات السياحية والصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

وتجدر الإشارة إلى أن آيركايرو قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet في شهر نوفمبر 2020 ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز في نهاية فبراير 2021 من مصنع شركة آيرباص في هامبورج بالإضافة إلى انصمام ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز في مايو ونوفمبر 2021 ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.