شكرا لقرائتكم خبر عن إساءة وإصرار ثم اعتذار.. القصة الكاملة لأزمة النائب رياض عبدالستار مع الفنانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الفنانون يسعون في الأرض فسادًا»، بهذه الكلمات أشعل النائب رياض عبدالستار فتيل أزمة مع نقابة المهن التمثيلية، ليبدي بعد ذلك إصراره على رأيه ورفض الاعتذار، قبل أن يعلن النائب مصطفى بكري تراجع زميله عن تصريحه المسئ.

كان «عبدالستار» يطالب الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية، عندما قال: «مش معقول ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا».

من جهته، علق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على إهانة النائب رياض عبدالستار للفنانين، وقال «زكي» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «سأخاطب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وهو قامة قانونية وقضائية كبيرة، وأثق في عدالته، وتقديره لقيمة الفن والفنانين».

وأضاف: «الرئيس السيسي يقدر الفن، وموهبة الفنانين، وأيضا كافة المؤسسات في الدولة، ومن بينها مجلس النواب، وأنتظر ردا وتوضيحا من المجلس حول كلمة النائب، والتي صدرت تحت قبة المجلس».

وعاد النائب رياض عبدالستار للحديث عن الفنانين من جديد، وقال لـ«المصري اليوم» إنه لن يعتذر لنقيب الممثلين عما وصفه بـ«الإهانة» بسبب جملته «الفنانين يسعون في الأرض فسادًا».

وأضاف «عبدالستار»: «الفنانون مش ملائكة، ويكفي ما نراه من فساد وانهيار أخلاقي بسبب الفنانين، وما يقدمونه في أفلامهم ومسلسلاتهم، تعظيم سلام للفن المحترم، مش الفن اللي بيظهر المجتمع إنه بتاع حشيش ودعارة».

وأضاف: «الأفلام والمسلسلات بقت بتحرض على الفسق والانحراف، ومستواها غير محترم بالمرة، مش هاعتذر حتى لو طالبني رئيس المجلس واستدعاني لذلك، أنا بقول الحق».

وتابع: «الفن أصبح السبب الرئيسي في هدم المجتمع، أعتذر عن ايه؟، مش كفاية اللي بنشوفه في الشارع بسبب اللي بيقدمه الفنانين في المسلسلات والأفلام، أنا بطالب الفضائيات في الفترات الجاية تعمل كنترول على الإفساد اللي بيقدمه الفنانين باسم الفن».

واختتم: «ولادنا انحرفوا بسببهم، لا بقينا عارفين نشوف فيلم حلو ولا مسلسل زي زمان، زمن الفن الجميل، الفنانين سبب الأذي الذي يعانيه المجتمع».

لكن النائب مصطفى بكري أعلن تواصله مع النائب رياض عبدالستار، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء الأحد: «أجريت اتصالا هاتفيا مع النائب رياض عبدالستار، ونفي أن يكون القصد من حديثه في مجلس النواب اليوم الإساءة إلى الفنانين الجادين وإنما قصد الفن المبتذل الذي سبق لنقابة الفنانين (المهن التمثيلية) أن اتخذت موقفا منهم، وأكد النائب أنه يقدر الفن الهادف والفنانين الجادين، ويثمن على دور الفن في خدمة المجتمع واحترام القيم الأصيلة، وأبدي النائب اعتذاره عن أية إساءه فهمت بالخطأ من حديثه اليوم».