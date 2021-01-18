شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة دمياط» يطلق قافلة لقرية الشعراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقا من اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بنشر الوعي والثقافة بالقرى النائية والمحرومة ثقافيا بمحافظة دمياط، توجهت قوافل دمياط الثقافية، الأحد، لتغطية مراكز وقرى مختلفة بالمحافظة للمساهمة في نشر الوعي الثقافى.

انطلقت قافلة قصر ثقافة كفر سعد لمركز شباب المدينة تضمنت لقاء عن «مخاطر التطرف» مع محمد حمد، وندوة أدبية للشاعر شاكر صبري والشاعر ياسر عبدالعليم بركة، واختتمت بورشة فنية مع فادي السيد.

واستقرت قافلة قصر ثقافة دمياط بقرية الشعراء مشاركين بلقاء ثقافي عن يناير مع سها ياسين، وأمسية شعرية تناولت سيرة الشاعر والإذاعي فاروق شوشة مع المتولي بصل، إلى جانب فقرات رسم حر لرواد المركز مع مواهب غنائية.

كما شارك بيت ثقافة الزرقا بثاني القوافل الثقافية بجمعية تنمية المجتمع متضمنة لقاء عن «الذكاء الاصطناعي في مواجهه فيروس كورونا» مع عبدالله جمعه، وأمسية شعرية للشاعر قدري محمد، إلى جانب ورشة رسم للفنانة التشكيلية مريم شحتة.