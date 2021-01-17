شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الأسبق: لا توجد جدوى من إعادة بناء مصنع الحديد والصلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن تاريخ شركة الحديد والصلب كبير منذ إنشائها، ويوجد ارتباط عاطفي وتعلق من الشعب المصري بها، لكن تغيرت الأمور بشكل كبير، وظهرت تكنولوجيا جديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ماكينات المصنع تقادمت بشكل كبير، ولا يوجد قطع غيار لها، بما يعني توقف تام ووصل الحال إلى إنتاج نسبة حديد خام 50% تقريبا، في الوقت الذي يتطلب الوصول إلى 70 % .

وتابع أن أزمة خام الحديد أدت إلى استهلاك 3 أضعاف استخدام الفحم، وضعفي الغاز، ما يمثل ضغطًا على المنتج النهائي ووصلت تكلفة إنتاج الطن إلى 35 ألف جنيه، مشيرا إلى أن وجود فائض إنتاج في مصر بالنسبة للحديد، فما يتم إنتاجه 13 مليون طن، والسوق بحاجة إلى 8 ملايين طن.

وأكد أن التنافسية معددومة بالنسبة لمصنع الحديد والصلب، مشيرا إلى أن فكرة إعادة تطوير المصنع هي عبارة عن بناء جديد، وهو أمر سيكون دون جدوى في ظل وجود فائض إنتاج.