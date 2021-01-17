شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب طن سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات على نطاق الادارة الأحد، وأسفرت عن ضبط مخالفات وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في بيان، الأحد، إن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة.

وأوضح أن الحملة حررت محضر حيازة وتجميع كمية 1200 كجم سكر تموينى مدعم بغرض البيع في السوق السوداء في سيارة نصف نقل بطريق الساحل بمنطقة برج العرب.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.