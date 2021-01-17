شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يضع حجر أساس مبنى المدرجات الجديد بـ«تربية نوعية أشمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، حجر الأساس لمبنى المدرجات الجديد بكلية التربية النوعية بأشمون.

وأكد «مبارك» أن هذا المبنى يعد نقلة نوعية لخدمة العملية التعليمية بالكلية حيث تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإنشائه، ويضم مدرجين كبيرين بسعة 500 طالب بكل مدرج، كما يضم قاعات تدريس واستوديوهات تليفزيون وإذاعة ومعامل سيتم تجهيزها على أعلى مستوى بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة يضمن توفير خريج قادر على تلبية متطلبات سوق العمل، والإعداد الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية في مختلف المجالات النوعية المختلفة وتدريبهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم كي تفي بمتطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً، مشيرا إلى أن هذا المبنى ضمن سلسلة الافتتاحات والإنشاءات الجديدة التي تشهدها الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية على كافة المستويات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زيدان القائم بعمل عميد الكلية والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة والدكتورة حنان بشار الأستاذ بالكلية والنائب بمجلس النواب والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.