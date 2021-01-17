شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة نافذة على العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لو أن العالم قد اخترع الصورة الفوتوغرافية قبل عام 1798 لاكتفت الحملة الفرنسية بمصور واحد لأداء عمل أكثر من 160 عالمًا ورسامًا رافقوا جيش نابليون، خلال حملته على مصر وقدم أعمالا أكثر دقة مما رسمه مرافقو نابيلون.. هكذا تحدث العالم الكبير فرانسوا أرجون عن قيمة الصورة الفوتوغرافية، خلال مناقشته الاختراع في البرلمان الفرنسي، قبل أن يحصل لويس داجير ونيسفور نيبس على حق الاختراع، ما يؤكد قيمة الصورة كواحدة من أهم الفنون التي عرفها العالم.

بعد انقطاع دام نحو 8 شهور تعود صفحة «فوتوغرافيا»، في إصدارها الثاني، لتقدم مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين، يقدمون من خلالها رؤيتهم الفنية ممزوجة بمشاعرهم.

وخلال عام متخم بالأحداث لم يتوقف المصورون العرب والمصريون عن الإبداع، عبر عدساتهم، ليقدموا لنا مجموعة من أفضل الصور، خلال عام 2020، ينقلون من خلالها رؤيتهم ممزوجة بمشاعرهم وأحاسيسهم، في محاولة منهم لإعادة صياغة العالم وتشكيله بروح إبداعية.

ونسعى، من خلال صفحة «فوتوغرافيا»، لتحقيق حالة من الإشباع البصري للمتلقى، وتقديم المبدعين العرب والمصريين من المحترفين واكتشاف الهواة، في مختلف مجالات التصوير، ومتابعة المدارس الفنية الحديثة.

«صفحة فوتوغرافيا»، بمثابة نافذة يطل المتلقى من خلالها على فنون الفوتوغرافىا في المنطقة العربية، مستهدفة نشر الإبداع العربي في مجال التصوير، وتقديم رؤية جمالية للمتلقى، في ظل عالم يعاني من تلوث بصري، لينقل لنا المبدعون ثقافة وبيئة وطقوسا مغايرة، باعتبار الصورة نصا سرديا يمكن إعادة ترتيبه وصياغته، وفق رؤية المتلقى، وقدرته على تفكيك عناصر الصورة، وباعتبارها لغة عالمية لا تعترف بالحدود أو الزمن.

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين

مجموعة من أفضل الصور الفوتوغرافية لعام 2020، لمبدعين عرب ومصريين