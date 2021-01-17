شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تطوير منظومة التحول الرقمي بالوزارة ومراقبة مشاكل الري إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا للمرة الثانية خلال 10 أيام مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، إنه جاري تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، مشيرًا إلى إنه تم تطوير العديد من البرمجيات والتطبيقات لميكنة الأعمال وتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف «عبدالعاطي»، أنه ونظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، موضحًا إنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال.

وأوضح وزير الري إنه تم حصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية» وأيضًا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

وأشار «عبدالعاطي»، باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الإحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

ولفت الوزير إلى أن منظومة للرصد الآلي «التليمتري» تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.