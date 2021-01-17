شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل وسائق حاولا ترويج 90 طربة حشيش بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية حبس عاطل وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، محاولتهما ترويج 90 طربة لمخدر الحشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها أحمد شبل وكيل النائب العام، في المحضر رقم 754/ ٢٠٢١ جنايات محرم بك، عن تلقى مكتب الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الاسكندرية، معلومات أن كلا من (أحمد.م .أ)، عاطل و(محمد .ص.ح) مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز، كونا تشكيل عصابي فيما بينهما للإتجار في المواد المخدرة ؟

وأضافت التحريات ان المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش تحصلا عليها من أحد التجار.

وبعرض المعلومات على اللواء محمود ابو عمرة مدير امن الاسكندرية، وجه بسرعة تقنين الاجراءات وضبط المتهمين متلبسين وتقديمهما للعدالة؟

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة اكمنة للمتهمين باماكن ترددهما بعد ان توصلت التحريات أنهما قررا تهريب المخدرات بواسطة سيارتين إمعانا في التمويه على رجال الشرطة .

تمكن ضباط المكافحة من ضبط المذكورين بأحد الاكمنة بدائرة قسم شرطة محرم بك .

وذلك أثناء قيادة الأول سيارة ملاكى ماركة «إسبرانزا» وقيادة الثانى سيارة أجرة. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 90 طربة ومبلغ مالى وهواتف محمولة .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى ن وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.