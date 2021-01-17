شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة القوارض والحشرات تواصل عملها في حي الزهور وابني بيتك بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش مكافحة القوارض والحشرات، في مختلف أحياء مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الوحدة قامت بتغطية حي الزهور، وابني بيتك بالمبيدات اللازمة، لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة.

أضاف شوكة أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، وعضوية كل من المهندس محمود فايز، كمال السيد، السيد عبدالغفور، سعيد متولي، وأحمد على.