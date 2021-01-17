شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى بني سويف التخصصي: إجراء 24 عملية قسطرة قلب فى 16 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى التخصصى ببنى سويف، ان الفريق الطبى بقسم قسطرة القلب أجرى على مدار 16 ساعة 24 عملية قسطرة قلب للمرضى أمس، واستغرق العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم عمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات وتم خروج الحالات إلى الرعاية المركزة للقسطرة في صحة جيدة وتم متابعتهم لحين خروجهم من المستشفى.

وأضاف جودة أن فريق قسطرة القلب بمستشفى بني سويف التخصصي من الطاقم الطبي والتمريض والإداريين بقسم القلب والقسطرة القلبية قام بملحمة بطولية، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الحالات في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي دون تحمل أي اعباء مالية على المريض.