شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة لتطوير «حميات أبو المطامير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب خالد ابو خطيب، عضو مجلس النواب عن دائرة ابو المطامير والنوبارية ووادى النطرون في البحيرة، أول طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن الوضع الحالي لمستشفى حميات ابو المطامير.

وطالب، النائب في طلبه الوزيرة بسرعة تطوير مستشفى حميات أبوالمطامير، كونها تقوم بدور محوري وهام في استقبال وعلاج ومصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال «أبوخطيب»، أنه نظرًا لما تقوم به مستشفى حميات أبوالمطامير، من دور هام في جائحة كورونا حيث تم تخصيصها كمستشفى عزل لمرضى كورونا، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك بها 2 مبنى صادر لهما قرار إزالة من سنوات ولا يوجد إلا مبنى واحد يقوم بهذا الدور في ظل هذه الظروف.

واضاف: «نطالب الوزيرة بالموافقة على إعادة تطوير مستشفى حميات أبوالمطامير، وإحلال وتجديد المباني القديمة، مؤكدًا أن الطلب تم تحويله للمعاينة لإدارجه بخطة العام المالي 2021/2022».