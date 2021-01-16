شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بمدينة منوف بسبب عطل فى ماسورة المياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أشرف الليثي رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، بمعاينة وتفقد موقع شكوي هبوط أرضي بأحد الشوارع الجانبية بوسط المدينة الناتج عن عطل مياه بشارع بورسعيد الرئيسي.

وأكد الليثى أنه تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لإتخاذ الإجراءات لعمل الصيانة وتم وضع حراسة على موقع الهبوط لحين إصلاحه.