شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بنها» تستقبل 9 حالات اشتباه كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، اليوم السبت، استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد وتم حجزهم لحين إجراء المسحة الطبية لهم، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة تحسبا لأية أعراض.

وأضاف خروج طفلين، بعد تعافيهما من فيروس كورونا، بعد أخذ مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتت تعافيهما.

وأوضح المصدر، أن المستشفى خصصت الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويجري تقديم لهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.