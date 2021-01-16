وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم المشروعات وآخر تطورات "الري الحديث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحث معه سبل دعم ودفع مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي، وأيضًا آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلي؛ حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة للمرحلة الأولى من مشروع تحديث الري بنحو 205 آلاف فدان.

وبحث الوزير والمحافظ أيضًا سبل كيفية دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا الشأن، وبمشاركة بعض المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.

وتم بحث آليات التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي واستثمار الأحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزارة.